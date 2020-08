Genoa berget plassen i Serie A

ntbsport

De fem siste kampene i Serie A-sesongen ble spilt søndag, etter at lagene i tetsjiktet hadde avsluttet sin seriesesong lørdag. Spenningen var knyttet til hvorvidt Lecce kunne ta seg forbi Genoa og berge plassen.

Da måtte Lecce vinne sin kamp mot Parma og Genoa avgi poeng på hjemmebane. To mål av Antonio Sanabria fulgt av Cristian Romeros 3-0-scoring før pause i Genova gjorde det klart at det ikke kom til å skje.

Lecce kom tidlig under med to mål mot Parma på vei mot det som ble 3-4-tap. Antonin Barak og Biagio Maccariello utlignet med to raske mål rett før pause, men danske Andreas Cornelius sendte gjestene i ny ledelse tidlig i 2. omgang. Vertene kom aldri à jour, men Gianluca Lapadula satte inn kampens siste mål. Det ble Lecces siste Serie A-mål på iallfall ett år.

Det var tidligere klart at Brescia og Spal var fortapt. Førstnevnte avsluttet med 1-1 mot Sampdoria lørdag, i kampen der norske Kristoffer Askildsen ble utvist. Spal satte punktum med 1-3-tap mot Fiorentina.

