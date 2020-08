Avslutning på det jevne for Hovland i WGC-debuten

ntbsport

Etter å ha vært helt oppe på delt 9.-plass etter første dag førte to svake runder henholdsvis fem og to slag over par til at nordmannen falt helt ned til delt 61.-plass i turneringen med 78 deltakere. Søndagens runde gjorde at han klatret noen få plasser.

Det startet ikke så bra for Hovland, som på 3. hull slo ballen i vannet og måtte tåle en bogey. Det ble imidlertid dagens eneste bogey. På siste halvdel av runden greide han birdie på 10. og 16. hull, og dermed kom han under par for dagen.

Totalt endte han tre slag over par etter rundene 67-75-72-69. Han er på delt 59.-plass etter at alle i bunnsjiktet har spilt ferdig.

Da hadde lederne ennå ikke slått ut for dagen. Brendon Todd ledet før siste runde.

Turneringen i Memphis var første gang Hovland deltok i en WGC-turnering, som er de mest prestisjetunge og pengestinne turneringene utenom majorturneringene.

