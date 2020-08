Kvinnelig tennisspiller testet positivt før Palermo Open

ntbsport

Det melder arrangøren lørdag. Spilleren er ikke navngitt, men bulgarske Viktoria Tomova trakk seg på grunn av sykdom rett før kvalifiseringen skulle starte.

Alle de påmeldte ble virustestet ved ankomst til Palermo, blant dem norske Ulrikke Eikeri som skal delta i double. Spilleren som testet positivt er ifølge arrangeren uten symptomer.

– Protokollenes effektivitet satte oss i stand til å avsløre et smittetilfelle blant de påmeldte spillerne. Hun oppholdt seg på sitt hotellrommet hele tiden mens hun avventet utfallet av prøven, sier Antonio Cascio, som er ansvarlig for turneringens antikoronatiltak.

WTA bekreftet at turneringen avvikles som planlagt tross den positive testen.

Palermo Open er første turnering på øverste nivå for kvinner eller menn siden all turneringsvirksomhet ble stoppet i mars. Simona Halep var mest profilerte påmeldte, men hun trakk seg da italienske myndigheter innførte 14 dagers karantene for alle som har vært i Romania eller Bulgaria siste to uker.

