Aubayemang-dobbel sikret Arsenal FA-cuptittelen, 2-1-seier over Chelsea

ntbsport

Tittelen er Arsenals første siden laget vant FA-cupen i 2017.

Seieren sikrer dessuten Mikel Artetes menn plass i europaligaen neste sesong. Arteta tok over laget i desember, men klarte ikke å løfte det høyere enn en åttendeplass i Premier League.

Aubameyang ble den store helten i London. Etter at Christian Pulisic sendte Chelsea i ledelsen allerede etter fem minutters spill, utlignet Aubameyang på en straffe han selv hadde skaffet midtveis i første omgang. Midtveis i 2. omgang sikret han seieren da han på lekkert hvis lobbet ballen over keeper og i mål.

For Chelsea fortsetter den dårlige statistikken mot Arsenal i FA-cupen. Finalen var lagets niende etter at de vant i 1997. De har vunnet seks av gangene, men har tapt samtlige tre kamper mot Arsenal.

God Chelsea-start

De blåkledde fikk en drømmestart på kampen. Etter samspill med Olivier Giroud kjempet Christian Pulisic seg godt inn i feltet før han plasserte ballen til venstre for keeper Emilano Martinez. Målet kom etter kun fem minutters spill på Wembley.

Chelsea styrte spillet i første halvdel av omgangen, men etter drikkepausen tok Arsenal mer over.

Arsenal fant nettmaskene etter 25 minutter med et strålende skudd signert Nicolas Pépé. Dessverre for ivorianeren var flagget allerede gått opp for en av lagkameratene.

Utligningen var derimot et faktum ikke lenge etter. Aubayemang ble revet ned av Cesas Azpilicueta like innenfor 16-meteren, og dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket. Aubameyang tok selv straffen og satte ballen trygt nede i høyre hjørne. Dermed var de to London-rivalene like langt.

Rødt kort

Den franskfødte gaboneren var ikke fornøyd med en nettkjenning lørdag. 22 minutter ut i 2. omgang fikk han ballen på hjørnet av 16-meteren. Etter å ha dratt av seg Kurt Zouma lobbet han ballen over keeper og i mål.

Enda verre ble det for Chelsea da Mateo Kovacic fikk sitt annet gule kort for dagen og måtte forlate gressmatten.

Chelsea var frampå flere ganger på overtid i 2. omgang, men greide aldri å utligne på Wembley. Dermed var Arsenal-triumfen et faktum.

I tillegg til at seieren sikrer Arsenal spill i europaligaen neste sesong er nå alt håp om spill i Europa ute for Wolverhampton, mens Tottenham må ut i kvalifiseringsspill.

(©NTB)