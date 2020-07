Tysk verdensmester legger opp

ntbsport

Midtstopperen sier i et intervju med avisen Frankfurter Allgemeine at han i ferien bestemte seg for at han ønsket å få med seg mer av sønnens oppvekst.

– Det ble åpenbart at jeg ville oppleve sønnen min på nært hold. Fotball ble plutselig ikke så viktig for meg, sa han.

Til Der Spiegel har han sagt at han nå heller ikke trenger å stresse med å finne seg en ny klubb etter at han avsluttet kontrakten sin med Lokomotiv Moskva i juni.

Höwedes har også spilt for Schalke og Juventus og fått med seg 44 landskamper for Tyskland.

Også en annen spiller fra det tyske mesterlaget i 2014, André Schürrle, har bestemt seg for å legge fotballskoene på hylla denne sommeren.

