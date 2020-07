Sjakk: Carlsen overlegen i første semifinale

ntbsport

Det betyr at Carlsen fortsatt ikke har tapt en kamp i turneringen. Takket være to seirer med svarte brikker slo han russiske Svidler 2,5-0,5. Det var avgjort etter tre av fire partier.

Carlsen slo Svidler også mandag, da med 2,5-1,5. Fredag gjentok nordmannen bedriften og sikret med det sin 10. strake seier i turneringen.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med det. Det ble etter hvert en ganske grei dag på jobben, sa 29-åringen til TV 2.

God start

Med svarte brikker startet Carlsen svært godt og vant det første partiet. Det ga ham et strålende utgangspunkt, men den norske sjakkstjernen klarte bare remis i det andre partiet med hvite brikker.

Carlsen vant igjen med svarte brikker i det tredje partiet, og dermed var triumfen i boks.

Nordmannen tror Svidlers aggressive taktikk ble skjebnesvanger.

– Nå var det litt tilfeldig i dag at det gikk såpass greit. Han prøvde å komplisere i alle partiene, og det lyktes ikke spesielt godt. Men alle partiene var åpne veldig lenge, så man kan jo tenke seg at det kunne gått en annen vei en annen dag. Når han tar så store risiko som han gjør i dag, er det fort gjort at matchen er over veldig tidlig, sa Carlsen.

Allerede klar for finaleturneringen

Semifinale nummer to spilles allerede lørdag, og med ny seier vil Carlsen være finaleklar. En eventuell tredje duell utkjempes søndag. Finalen spilles gjennom tre oppgjør fra 3. til 5. august.

I den andre semifinalen spiller Jan Nepomnjatsjtsjij og Anish Giri, og russeren tok første stikk da han etter en innledende remis vant to partier på rad.

Vinneren av turneringen får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen er allerede klar. Det er også russiske Daniil Dubov.

(©NTB)