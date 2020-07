FIS-kongressen utsatt til neste sommer

ntbsport

Kongressen flyttes også fra Zürich i Sveits til Portoroz i Slovenia, går det fram i en uttalelse på forbundets nettsted. Årsaken til utsettelsen er helsemessige hensyn i forbindelse med koronaviruspandemien.

FIS holder fast ved planen om å kåre VM-arrangører i 2025 på et styremøte 3. oktober. Det møtet vil bli avholdt ved videokonferanse. Trondheim er eneste søker til VM i nordiske grener. Crans-Montana, Garmisch-Partenkirchen og Saalbach kjemper om alpin-VM.

De planlagte komitémøtene vil også bli avholdt som oppsatt i tiden 29. september til 2. oktober, men det skjer også ved videomøter.

Avgjørelsen om å utsette kongressen og omgjøre de øvrige møtene til videokonferanser ble fattet etter anbefaling fra FIS' medisinske komité. Med i vurderingen var at gjeldende reiserestriksjoner ville gjøre det vanskelig eller umulig for delegater fra mange land å delta.

– Dette var samtidig en vanskelig og en enkel avgjørelse å fatte, sier FIS-president Gian Franco Kasper til fis-ski.com.

– Nåværende status for covid-19-pandemien, og de resulterende reiserestriksjonene, gjorde det klart at dette ikke er tiden å samle den globale FIS-familien. Likevel er det vanskelig for oss å vente med kongressen til neste år. Kongressen er ryggraden i vår demokratiske prosess, og vi tar ikke lett på en slik avgjørelse.

I Portoroz skal det avvikles ulike komitémøter fra 30. mai 2021 fram til kongressen. Det opplyses at detaljerte opplysninger om kongressen vil bli kommunisert etter et nytt styremøte 9. oktober.

