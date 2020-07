Børven satte punktum for Rosenborgs festkveld mot Viking

ntbsport

Børven scoret sitt første mål i 3-0-seieren over Strømsgodset 11. juli og nok en gang kunne han heade inn 3-0 og sikre seieren for Rosenborg i torsdagens kamp.

Før det hadde Pål André Helland og Even Hovland sørget for tomålsledelse med scoringer like før og etter pause.

Viking skapte nok av sjanser til å score, men en god Julian Faye Lund i RBK-målet holdt buret rent nok en gang.

Så fikk Børven kvarteret før slutt vise hvorfor Rosenborg hentet han inn på spissplass. Et flott innlegg fra Helland ble ekspedert i mål fra hodet til fjorårets toppscorer i Eliteserien.

– 1. omgangen er ikke allverden. De spiller enkelt gjennom oss. Vi må takke en god Julian i mål for at det ikke blir mål imot og så er vi bedre i 2. omgang og straffer de, sa Børven til Eurosport.

Gjensyn

Spissen får et gjensyn med gamleklubben Odd når trønderne reiser til Skien for å spille kamp søndag. Tidligere på kvelden spiller Viking hjemme mot Kristiansund.

Gjensyn ble det også for Per Ciljan Skjelbred som spilte 73 minutter i sin retur for RBK etter hjemkomsten fra Tyskland.

– Jeg har ikke trent eller spilt på fem uker nesten, så det var litt innbytterpuls. Det var godt å bli ferdig med det og få en fin seier i debuten, sa Skjelbred etter returen på Lerkendal.

Rosenborg går med seieren opp på 5.-plass med 18 poeng, forbi Stabæk som tok poeng fra Bodø/Glimt tidligere på dagen. Viking blir liggende som nummer 12 med bare 11 poeng.

Skade

Uten særlig store sjanser i åpningen av kampen var det en skade på Tore Reginiussen som tok den største oppmerksomheten.

Midtstopperen som spilte sin kamp nummer 250 for trønderne måtte ned for telling ved flere anledninger med en vond ankel. Etter en halvtime sa det stopp for 34-åringen, som måtte byttes ut for Gustav Valsvik.

Det var også startskuddet for en mye mer innholdsrik kamp med en stor trippelsjanse for Viking like etter. Johnny Furdal avsluttet i blokka før Ylldren Ibrahimaj overlistet keeper, men ble hindret av stolpen. På den siste returen skjøt Veton Berisha ballen utenfor.

Samme Berisha var alene gjennom etter 39 minutter, men en god redning av Julian Faye Lund som kom raskt ut i feltet. Det samme gjorde Vikings keeper Iven Austbø minuttet etter, da han stoppet Helland på vei gjennom. Den duellen gikk til fordel for Rosenborgs kantspiller rett etter.

For etter å ha vunnet tilbake ballen igjen, ble ballen sendt ut til Helland på høyrekanten. I kjent stil dro kantspilleren seg inn i banen og skrudde inn mål via Viljar Vevatne som var uheldig og styrte ballen i eget nett.

Enkel avslutning

Viking tok over kampen etter ledermålet, men klarte ikke å utligne før pause, selv med en del farligheter. I 2. omgang var det istedenfor Rosenborg som tok over første stikk og til slutt seieren.

På en corner etter 55 minutter dalte ballen ned på bakre stolpe etter å ha blitt headet i ryggen på Adrian Pereira. Der sto midtstopper Hovland, som fikk en enkel jobb med å doble ledelsen for Rosenborg, som startet omgangen friskt.

Viking hadde fortsatt noe å fare med og hadde ikke gitt opp, men et farlig skudd fra Zymer Bytyqi etter timen spilt gikk i et Rosenborg-bein og like utenfor.

Presset fra siddisene fortsatte og hjemvendte Yann Erik de Lanlay, som spilte i nettopp Rosenborg forrige sesong, scoret nesten direkte etter sitt innhopp mot gamleklubben.

En annen innbytter, Sebastian Sebulonsen, var også nær scoring ved to anledninger, men begge gangene reddet Faye Lund baklengsmål. Unggutten holdt nullen for fjerde gang på seks kamper og da kunne Rosenborg juble for 3-0-seier etter scoringen til Børven.

– Jeg synes det gikk veldig bra. 3-0, jeg holder nullen og det blir seier. Det er deilig, sa Faye Lund etter kampen da han ble kåret til banens beste av Eurosport.

