Sørloth ble cupmester med mål og assist i finalen

ntbsport

Dermed fikk Trabzonspor en real oppreisning for å ha mistet ligagullet til Basaksehir. Sørloth kan krone en strålende sesong i Tyrkia med cupgull og toppscorertittel.

Han leverte sin 11. målgivende pasning for sesongen mot Alanyaspor. 24 minutter var spilt da trønderen startet perfekt på venstrekanten og slo et flott innlegg til Omur, som avsluttet et smart løp med å skli inn 1-0.

Sørloth har også scoret 33 mål i alle turneringer denne sesongen. Det siste kom ni minutter på overtid i onsdagens finale. Sørloth fikk stikke alene på en kontring, og han satte ballen elegant forbi keeperen til 2-0 etter at Alanyaspor hadde jaget utligning en lang periode.

