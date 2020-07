Russland har ennå ikke betalt dopingbot – kan få konsekvenser for OL

ntbsport

Fristen var 1. juli.

Møtet skal avgjøre om russiske utøvere får lov til å konkurrere under nøytralt flagg. Det russiske friidrettsforbundet har bedt om at møtet utsettes.

– WA kan bekrefte at vi ikke har mottatt betaling fra Russland innen 1. juli eller informasjon om en potensiell nedbetalingsplan, til tross for flere påminnelser og korrespondanse med Det russiske friidrettsforbundet, sa WA etter at fristen utløp.

Brudd på dopingregler

Russland har tidligere forklart at den manglende betalingen skyldes at de ikke har nok penger.

Boten ble ilagt av WA i mars etter at Russland innrømmet brudd på internasjonale antidopingregler og hindring av etterforskningen. Integritetsutvalget fastslo bruk av falske dokumenter, som ga en utøver et alibi til å droppe dopingtest.

Russland må i tillegg til boten dekke kostnadene for etterforskningen.

Avgjørelsen ble tatt tolv dager før OL ble utsatt.

Selv om Russland har vært utestengt fra friidrettsvarmen siden 2015 grunnet flere dopingssaker, har utøvere som beviselig er rene, hatt muligheten til å konkurrere under nøytralt flagg. Den muligheten kan nå ryke.

Bekymret

Flere russiske utøvere frykter at saken kan koste dem OL i Tokyo neste sommer.

I juni sendte Marija Lasitskene (høydehopp), Sergej Sjubenkov (hekkeløp) og Anzjelika Sidorova (stavsprang) brev til president Vladimir Putin for å sikre at russiske atleter vil kunne delta i de kommende lekene.

Om Russland hadde betalt halve boten innen fristen 1. juli, ville den andre halvdelen blitt utsatt. Et utvalgsråd i Det internasjonale friidrettsforbundet vil avgjøre hvordan det går videre med saken.

