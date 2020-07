Fridjónsson-trippel for Aalesund i sesongens første seier

ntbsport

Ingen av de to nyopprykkede lagene hadde vunnet en eneste kamp i sesongen før onsdagens oppgjør, noe kampen bar sterkt preg av.

Tre mål på fire minutter i første omgang satte tonen for det som ble en svært underholdende bunnkamp på Sunnmøre. Start ledet 2-1 til pause, men et omdiskutert straffespark etter timen ga tangotrøyene utligningen. Ti minutter før full tid stanget Fridjónsson inn seiersmålet for vertene.

Seieren betyr at tabelljumbo Aalesund tetter forspranget til Start. Begge lagene har seks poeng, men sørlendingene ligger på plassen over med bedre målforskjell.

– Til sjuende og sist er jeg fornøyd. Det er klart det sitter langt inne, og det kunne fått et annet utfall – men vi tar denne seieren, sa Lars Bohinen til Dplay.

Heseblesende

Det bølget mye fram og tilbake de første ti minuttene, men mellom det 15. og 20. minuttet tok det helt av: Espen Børufsen, som startet sin første fotballkamp på over to år, fant Starts toppscorer Mathias Bringaker med et lavt innlegg. Der gjorde siddisen ingen feil alene med Gudmund Kongshavn og satte inn ledelsen for sørlendingene.

Det var nesten ikke gått ett minutt før hjemmelaget svarte. En utoverskrudd corner fra Niklas Castro traff Hólmbert Fridjónsson, som stanget inn utligningen.

Aalesund-trener Lars Bohinen kunne med det puste lettet ut, men Start ville ikke være dårligere enn sunnmøringene: Kristoffer Tønnessen pisket inn ballen i feltet på en ustødig Shaquill Sno, som klarerte ballen i egen tverrligger. Eirik Schulze var først på nedfallsfrukten og sendte de gule og svarte i føringen på ny.

Steffen Lie Skålevik burde lagt på til 3-1 for bortelaget like etter, men to sterke redninger av Kongshavn holdt tangotrøyene inne i kampen.

Vending

Der Start var der førende laget før pause, tok Aalesund fullstendig over etter. Balltempoet var høyere, bevegelsene flere. Etter en times spill fikk de belønning for strevet da dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket etter at Niklas Castro gikk i bakken. Fridjónsson var sikker.

Starts Eirik Wichne var rasende etter kampen:

– Jeg er ikke nær ham. Det er tullete. En skam, sa Wichne.

Castro selv ville ikke gå med på at han falt for lett.

– Jeg kan ikke si at det er et soleklart straffespark. Jeg føler det er kontakt, og da føler jeg det er opp til dommeren å dømme på det eller ikke. Jeg ser bare at han sparker mot meg, og kjenner at han treffer foten min, sa Castro.

Ti minutter før full tid kom øyeblikket hele Sunnmøre har ventet på: Niklas Castro chippet ballen elegant i bakrommet, og der var Fridjónsson løpt seg fri. Islendingen stanget sitt tredje for kvelden og sikret dermed sesongens første seier for seg og sine lagkamerater.

Start yppet seg litt på slutten etter en tam omgang, men klarte aldri å utligne igjen. Dermed ble det 3-2 for vertene.

Start tar imot Mjøndalen i en ny viktig bunnkamp neste runde, mens Aalesund reiser til Sarpsborg.

(©NTB)