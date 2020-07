Miami Marlins-sesongen på vent etter nye smittetilfeller

ntbsport

The Athletic og ESPN er blant mediene som har meldt om de nye smittetilfellene. Antallet spillere og trenere i klubben som har testet positivt er dermed oppe i 17. Det har ført til at flere MLB-kamper er utsatt, og ligaen har avlyst alle Marlins-kamper til og med søndag.

Det omfatter fire kamper mot Baltimore Orioles og tre mot Washington Nationals. MLB har også avlyst alle tre oppsatte kamper mellom Philadelphia Phillies, som spilte mot Marlins søndag, og New York Yankees.

– Vi vil gi Marlins tid til å konsentrere seg om spillernes helse og til å forberede seg til nye kamper neste uke, heter det i en uttalelse fra MLB.

Smittetilfellene har rystet baseballsporten bare noen dager etter at grunnserien omsider kom i gang. Det sås allerede tvil om hvorvidt sesongen kan fullføres.

MLS-sjef Rob Manfred sier at det foreløpig ikke har vært et tema å sette hele sesongen på vent. Han sier at det under arbeidet med smittevernprotokoll for oppstart av sesongen ble forutsett at det ville komme et utbrudd i minst en klubb.

– Jeg tror de fleste klubbeierne innså at noe slikt ville skje, og at protokollene ble utarbeidet for at vi skulle kunne spille videre. Vi føler at reglene vil holde våre spillere trygge, sa han.

Anthony Fauci, som er USAs fremste smittevernekspert, er mindre optimistisk.

– Dette kan sette sesongen i fare. Jeg mener ikke at de bør stoppe nå, men vi må følge nøye med og se hva som skjer med de andre lagene fra dag til dag, sa han i TV-programmet Good Morning America på ABC.

– MLB har jobbet hardt med smittevernprotokoller, og det som har skjedd med Miami er svært uheldig.

MLB gjør det klart at det siden fredag ikke har vært noen positive prøver i de 29 andre klubbene.

