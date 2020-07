Full fyr i sølvkampen i Serie A

ntbsport

Juventus sikret søndag gullet for niende år på rad, men kampen om sølvet avgjøres først lørdag kveld. Inter har ett poengs forsprang til Atalanta og avgjør selv med borteseier mot Bergamo-laget. Ender det uavgjort, kan Lazio snike seg forbi begge forutsatt at hovedstadsklubben gjør jobben mot nedrykksklare Brescia onsdag og deretter mot Napoli lørdag.

Atalanta inntok 2.-plassen i et par timer ved å vende til 2-1-seier borte mot Parma. Ruslan Malinovskji og Papu Gómez scoret målene etter at det svenske supertalentet Dejan Kulusevski først hadde gitt Parma ledelsen mot gamleklubben.

To timer senere fikk Inter besøk av Napoli og vant tilbake sølvplassen med 2-0-seier. Danilo D'Ambrosio og Lautaro Martínez scoret målene.

Nytt Kulusevski-mål

20-årige Kulusevski var utleid fra nettopp Atalanta inntil han i januar ble signert av Juventus for 35 millioner euro. Han har spilt videre for Parma på en leieavtale, men hentes til storklubben i sommer. Han har herjet for Parma denne sesongen og har 10 mål og 9 assist. Tirsdag hadde han også et stolpeskudd før han scoret.

Atalanta har vært ligaens mestscorende lag og er oppe i 98 seriemål etter at Malinovskji utlignet med et frispark i det 70. minutt og Gómez ble matchvinner i det 84. minutt etter å ha slått tunnel på Jasmin Kurtic.

I sluttminuttene måtte Atalanta-forsvarer Hans Hateboer berge seieren med en redning på streken.

Inter svarte

Inter fikk en god start hjemme i Milano da D'Ambrosi skjøt flatt i hjørnet på pasning fra Cristiano Biraghi i det 11. minutt. Napoli hadde gode sjanser til utligning, men Inter spolerte noen gigantsjanser før innbytter Martínez forserte forbi flere motspillere og bøyde ballen i hjørnet i det 74. minutt.

Inter har færrest baklengsmål i Serie A (36) og må tette igjen for å nekte seriens mestscorende lag sølvplassen. Om Atalanta runder 100 mål lørdag, tyder mye på at klubben ender på 2.-plass.

