Seriesølv for Solbakken, AGF møter OB i europaligakvalifisering

Det betyr at Aarhus-klubben må ut i duell med OB om den siste danske europaligaplassen. Med tre nordmenn på banen vant OB omspillet blant lagene som spilte i nedrykkssluttspillet.

Før kampen lå Solbakkens menn bare ett poeng foran AGF i sluttspillets mesterskapsgruppe. Tre poeng ville garantere sølvet bak suverene Midtjylland, noe laget fra hovedstaden klarte å ta.

Allerede tolv minutter inn kampen lå ballen i nettet for Solbakkens FCK. Et hjørnespark fra hjemmelagets venstreback Pierre Bengtsson traff Jonas Wind, som styrte ballen i mål.

Gjestene utlignet på straffe ved Mikkel Rygaard Jensen etter en drøy halvtime, før Dame N'Doye fastsatte resultatet i 2. omgang.

Etterlengtet pause

Seieren sikret ligasølvet og plass i europaligaens kvalifisering. Det ga Solbakken anledning til å gi spillerne en pust i bakken før returkampen mot Basaksehir 5. august i denne sesongens europaligas åttedelsfinale.

– Jeg har gitt guttene fri til fredag, for alle har behov for å komme seg litt unna nå. Så får vi se om det kan skape litt overskudd, sa Solbakken.

Selv får han ikke fri.

– Det blir enda mer å gjøre for meg og resten av staben, men planlegging både på kort og lang sikt. Først når det gjelder kampen mot Basaksehir, og deretter med sammensetning av troppen.

FCK tapte første kamp i Tyrkia 0-1 i mars, rett før koronaviruspausen.

Sverdet ut av steinen

AGF, som tapte 0-1 for et Brøndby-lag med Sigurd Rosted, endte på bronseplass i superligaen og må spille kvalifisering mot OB for eventuelt å få europacupspill.

David Nielsen førte AGF til klubbens første seriemedaljer på 23 år, men den tidligere Strømsgodset-treneren medgir at spillerne var slitne mot slutten av sesongen. Klubbdirektør Jacob Nielsen oppfordrer ham til å mane det siste ut av spillerne.

– David er kongen av Aarhus akkurat nå, men om han skal fortsette med det så må han få sverdet helt ut av steinen, sa han.

Mellom AGF og europaligaspill står et OB-lag med tre norske spillere. Jørgen Skjelvik spilte 88 minutter på venstreback, mens Sander Svendsen og Robin Dahl Østrøm kom inn i 2. omgang da OB spilte 1-1 mot Horsens og vant 4-2 sammenlagt.

