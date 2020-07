Nytt brudd i foten for Ingvild Flugstad Østberg

ntbsport

Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding søndag. Det gjøres klart at det vil ta tid før hun er tilbake i normal trening.

– Ingvilds nye tretthetsbrudd henger sammen med den krevende balansen mellom trening og restitusjonsfaktorer som ernæring, hvile og søvn. Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen er i risiko for stressfrakturer, sier Øystein Andersen, som er medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget.

– Dette er selvfølgelig veldig kjedelig, og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sier Østberg selv.

