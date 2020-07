ntbsport

VM-vinneren på distansen Noah Lyles deltok i «Back to the Track»-stevnet i Clermont, Florida. Steven Gardiner vant det andre heatet med 19,96. De to ble dermed de første under 20-blank på distansen i år.

Gardiner er for øvrig regjerende verdensmester på 400 meter.

Shaunae Miller-Uibo noterte 21,98 på kvinnenes 200 meter i stevnet. Også det er årsbeste i verden.

Stevnet ble arrangert etter samme konsept som Bislett Games i juni.

