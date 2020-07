Karriereslutt for Leighton Baines

ntbsport

Klubben meldte om det via sin Twitter-konto rett etter 1-3-tapet for Bournemouth.

– Leighton har tatt beslutningen om å slutte å spille, og alle som bryr seg om Everton må være takknemlige for det han har gjort. Han har vært et fantastisk eksempel og har hatt en stor karriere, sa Everton-manager Carlo Ancelotti.

– Vi ønsker å beholde ham i klubben i en annen rolle, for hans kunnskap er virkelig viktig.

Baines innledet karrieren i Wigan, men han ble hentet til Everton i 2007 og spilte resten av karrieren for den klubben. Det var også som Everton-spiller at han i årene 2010 til 2015 fikk sine 30 landskamper for England.

