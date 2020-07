Tradisjonsklubb og oppkomling kjemper om plass i League Two

ntbsport

Harrogate og Notts County endte på de to plassene rett bak serievinner Barrow i National League og hadde dermed hjemmefordel i semifinalene. Barrow rykket rett opp.

Harrogate vant 1-0 over Boreham Wood takket være en scoring av Jack Muldoon, mens Kristian Dennis og Callum Roberts scoret da Notts County slo Barnet 2-0.

Notts County er den eldste profesjonelle fotballklubb i verden. Den ble stiftet i 1862, året før Englands fotballforbund. Klubben var del av The Football League fra starten i 1888 helt til nedrykket i fjor sommer og har til sammen 30 sesonger på øverste nivå.

Harrogate ble stiftet for over 100 år siden, men har aldri spilt i Football League. Det meste av sin historie har klubben spilt i lokale serier på lavt nivå i Yorkshire. Det blir altså to klubber fra hver sin fotballverden som møtes på Wembley neste helg, dagen etter FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea.

