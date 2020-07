Norsk mål og assist i svensk fotballdrama

ntbsport

Det var litt av et drama lagene bød på i 6. runde av Allsvenskan kvinner lørdag. Fanny Lång sto for et sjeldent severdig mål da hun fra 35 meter sendte et frispark rett i krysset til 1-0.

Huseby doblet ledelsen med et diagonalskudd, og Tilde Lindwall satte inn 3-0 på en retur. Dermed virket poengene sikret for hjemmelaget, men Mia Carlsson reduserte etter hjørnespark. Så scoret Svava Rós Gudmundsdottir etter et innlegg fra Åsland, og Amanda Edgren sto for utligningen.

Göteborg måtte greie seg uten sin norske kaptein Vilde Bøe Risa i bortekampen mot Uppsala, men vant likevel 2-0 etter to mål av Pauline Hammarlund og topper tabellen ett poeng foran Rosengård. Linköping med Frida Maanum er tre poeng bak etter at laget mistet 2-0-ledelse og tapte 2-3 for Umeå fredag etter tre baklengsmål i det siste kvarteret.

Eskilstuna med Elise Stenevik vant 3-1 over Vittsjö, som nå er alene i bunnen med ett poeng.

