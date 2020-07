Frisparkperle fra Çalhanoglu da Milan og Atalanta spilte uavgjort

ntbsport

To gode og formsterke lag møttes i Milano fredag kveld. Selv om Milan tok ledelsen på nydelig vis utlignet Atalanta og sørget for at ingen vant kampen.

Resultatet betyr at Juventus kan føle seg enda tryggere på at gullet i Italia nok en gang ender i Torino.

Atalanta ligger fortsatt på 2.-plass etter fredagens kamp, ett poeng nærmere serielederen med en kamp mer spilt. Med seier for Juventus mot Morten Thorsbys Sampdoria søndag ender ligatittelen for niende gang på rad hos «den gamle dame».

Drømmescoring

Kampen åpnet i et forrykende tempo og etter et snaut kvarter kom kveldens klart fineste scoring da frisparkspesialisten Hakan Çalhanoglu viste seg fram fra skrå vinkel. Med masse skru og en nydelig dupp endte frisparket rett i mål til 1-0-ledelse for Milan.

Ti minutter senere var det dramatikk i den andre boksen da Atalantas Ruslan Malinovskij ble stemplet av Milans Lucas Biglia. Dommeren fikk ikke forseelsen med seg, men etter en sjekk med videodømming ble det gult kort til Biglia og straffespark for Malinovskij.

Straffen tok ukraineren selv, men mannen med den gode skuddfoten hadde ikke stilt inn siktet på straffen som enkelt ble reddet av Milans keeper Gianluigi Donnarumma. Utligningen lot vente på seg, men var ikke langt unna.

Like langt

For etter 34 minutter kunne Duvan Zapata sette inn 1-1 fra kort hold etter noen skudd i blokka fra Atalanta.

I 2. omgang var det jevnspilt og begge lag kom til en farlig avslutning hver, men Atalantas Papu Gómez skjøt utenfor etter 60 minutter, mens Milans Giacomo Bonaventura traff stolpen kvarteret før slutt.

Med ett poeng må nok Atalanta gi opp tittelhåpet for denne gang, mens Milan ikke klarer å ta igjen formsterke Roma med det første. Begge lagene er uansett fortsatt ubeseiret siden Serie A startet opp igjen etter koronapausen.

(©NTB)