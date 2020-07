ntbsport

– Jeg kom hit for å spille sluttspill, det har vi muligheten til nå. Alt som har skjedd tidligere er glemt. Det er nå den virkelige sesongen starter, sa Zuccarello under en pressekonferanse onsdag, ifølge Star Tribune.

NHL-sesongen gjenopptas natt til 1. august norsk tid. Wild er tilbake på isen to dager senere. Sammen med 15 andre lag må de gjennom en kvalifiseringsrunde for å få plass i sluttspillets åttedelsfinaler.

Wild skal møte Vancouver Cannuck i en best av fem-serie i den canadiske byen Edmonton. Byen deler vertskapet for årets spesielle sluttspill med Toronto.

Tøff start

Zuccarello signerte en femårsavtale med en verdi på rundt 250 millioner kroner for Minnesota-laget i juli 2019 uten å gjøre det største inntrykket på isen i sesongstarten.

– Starten var brutalt. Det er det ingen tvil om og det er jeg den første til å innrømme, sa «Zucca» onsdag.

Det var også noe ishockeyproffen sa til NTB da han var hjemme i Norge i april.

– Hockeymessig var det tøft å komme i gang med Wild. Jeg fikk en annen rolle i et nytt lag. Det tok lenger tid enn jeg hadde tenkt, sa Zuccarello.

Han endte til slutt med 15 mål og 22 målgivende pasninger før sesongen ble satt på vent i starten av mars.

– Jeg sier ikke at jeg ville ha 50 mål, men bare det å skape muligheter for lagkamerater. Jeg synes det kom seg mot slutten. Jeg ble mer og mer komfortabel og kom meg mer inn i spillet.

– Fire gode rekker

Nå har han god tro på å klare det han kom til Minnesota for å klare, nemlig å sikre laget en plass i sluttspillet. Han mener laget fra Minneapolis er godt rustet før returen til isen.

– For å lykkes i sluttspillet trenger du at alle rekkene fungerer, eller i det minste at de ulike rekkene spiller godt ulike kvelder. Du kan ikke vinne med en eller to rekker. Du må ha fire gode, noe vi har nå. Derfor er jeg optimist.

Hvis alt går etter planen vil vinneren av Stanley Cup-trofeet kåres den første uka i oktober. Amerikanske medier skriver at den første Stanley Cup-finalen starter 20. september. En eventuell avgjørende kamp sju skal være ferdig senest 2. oktober. 2020/21-sesongen starter 1. desember. Det er rundt to måneder senere enn normalt.

