Vålerenga forlenget med talent

Det bekrefter Vålerenga på sin nettside.

19-åringen har vært involvert i sju kamper for Vålerenga så langt i årets utgave av Eliteserien. Nå er han belønnet med en kontrakt som binder ham til blåtrøyene i tre og et halvt år til.

– Det er veldig stort å signere for Vålerenga. Selv om jeg har vært her en god stund og allerede fått bidratt litt i Eliteserien, er det veldig deilig å få det ned på papiret, sier Sahraoui.

Også trener Dag-Eilev Fagermo er fornøyd.

– Dette er en veldig viktig signering for oss. Han er ung, han er lokal og han er en publikumsspiller. Det er en gutt jeg ble forelsket i da vi var i Portugal, og her kan vi få et langt og godt forhold faktisk, sier Fagermo.

Sahraoui kom til Vålerenga fra Hauketo i 2014.

