Saibou Keita scoret for Haka, Haakenstad på tabelltopp

Nordmannen satte inn målet som ga 2-1-ledelse i det 48. minutt, men han var byttet ut da Riku Sjöroos berget 2-2 for hjemmelaget mot slutten av kampen.

Haka har tre uavgjorte kamper og ett tap så langt i sesongen. Keita revansjerte seg etter at han for to uker siden ble utvist i 1-3-tapet for HJK. Han scoret også i den kampen.

KuPS topper tabellen med 11 poeng på fem kamper, ett foran Inter. KuPS vant onsdag 3-0 over Lahti med Mats Haakenstad som ubenyttet reserve.

Haakenstad har bare fått ett innhopp på en snau omgang så langt i sesongen, men kan glede seg over at laget troner på tabelltopp.

