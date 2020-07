Pioli forlenger med Milan

ntbsport

– Jeg er veldig glad for tilliten jeg har fått av Milan. Jeg vil takke alle sammen, inkludert våre fans, som vi virkelig savner for tiden, sier Pioli i en pressemelding.

Senest tirsdag ble det 3-1 over Sassuolo. Da scoret Zlatan Ibrahimovic to mål.

Pioli har tidligere trent storklubber som Inter, Fiorentina og Lazio. Som spilles fikk han over 150 kamper for Fiorentina fra 1989–1995. Han har også spilt for Juventus.

Milan har vært vanvittig gode etter at fotballen startet opp igjen i Italia for en måned siden. De har vunnet sju kamper og spilt to uavgjorte. Det gjør at de er nummer fem, som gir europaligagruppespill, med tre kamper igjen.

Roma på plassen bak er poenget bak med en kamp mindre spilt.

Milan har igjen Atalanta hjemme, «norske» Sampdoria borte og Cagliari hjemme.

