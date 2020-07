Liverpool feiret med målfest før pokaloverrekkelsen

ntbsport

Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino og Alex Oxlade-Chamberlain scoret hjemmelagets mål på Anfield, i en kamp der også gjestene i høy grad bidro til moroa. Olivier Giroud, Tammy Abraham og Christian Pulisic sørget for at hele åtte mann kom på scoringslista.

Chelsea trengte ett poeng for å være sikker på mesterligaplass neste sesong og yppet seg fra start, men Jürgen Klopps menn viste seg dødelig effektive og tok tre måls ledelse.

Liverpool ledet både 3-0 og 4-1, men Chelseas innbyttere satte fart i laget, og særlig herjet Pulisic da ledelsen ble barbert to ganger.

Til sist var det en Liverpool-innbytter som punkterte spenningen da Oxlade-Chamberlain scoret i det 84. minutt.

Julekveld

Klopp sa før sesongens siste kamp på Anfield at han gledet seg som til julekvelden. Han tenkte på pokaloverrekkelsen etter kampen, men Chelsea bød på en presang da Liverpool tok ledelsen i det 23. minutt. Først klarerte César Azpilicueta svakt rett til Virgil van Dijk. Willian vant tilbake ballen fra nederlenderen, men førte den innover på banen og mistet den til Keita, som knallet til fra 18 meter og så ballen fyke inn i krysset.

I det 38. minutt ble det 2-0 med et enda vakrere skudd. Alexander-Arnold tok frispark fra drøyt 25 meter og skrudde ballen vakkert rundt muren og inn i det samme krysset.

Liverpool ga seg ikke. Før pause ble det 3-0 ved Wijnaldum. Etter et hjørnespark fra venstre var Chelsea-spiller Jorginho borti ballen med armen to ganger, men ropene om straffespark stoppet da Wijnaldum kontant banket nedfallsfrukten i nettet.

To og et halvt minutt på overtid i første omgang tente Olivier Giroud et lite håp for gjestene da han pirket ballen i mål etter Alissons fenomenale enhåndsredning på Willians skudd.

Ny spenning

Det så ut til å være slukket da Firmino nikket inn 4-1 på et flott innlegg fra Alexander-Arnold i det 55. minutt, men så byttet Chelsea-manager Frank Lampard inn Pulisic, Abraham og Callum Hudson-Odoi, som samarbeidet om to vakre reduseringsmål.

De hadde vært på banen bare sekunder da Pulisic raidet forbi fire Liverpool-spillere og serverte Abraham, som scoret.

I det 73. minutt sto det 4-3 etter at van Dijk og Joe Gomez gikk etter samme ball og ødela for hverandre. Hudson-Odoi stormet fram på siden og fant Pulisic, som fant rom til å ta ned ballen, vende og score.

Plutselig var seieren i fare for Liverpool, men sesongens store lag greide å hale poengene i land. En flott kontring ved Andy Robertson og Oxlade-Chamberlain fastsatte resultatet, og Liverpool er oppe i 96 poeng før helgens serieavslutning. Det er 18 flere enn serietoer Manchester City.

Chelsea trenger poeng mot Wolverhampton søndag for å være sikker på mesterligaplass.

Etterpå var det pokaloverrekkelse på folketomme Anfield. Liverpool-fans hadde riktig nok samlet seg utenfor stadion selv om både klubben og myndighetene hadde oppfordret tilhengerne til å feire hjemme.

