Greenwood-perle ga United overtak i mesterligajakten

Dermed spilte laget sin 13. Premier League-kamp på rad uten tap, en rekke som strekker seg helt tilbake til januar. Tar Solskjærs menn poeng også i serieavslutningen borte mot Leicester søndag, blir det Champions League-spill neste sesong.

Forutsetningene for United ville vært de samme om laget hadde vunnet med ett eller to mål onsdag: Laget må bare unngå tap i Leicester for å ende sesongen i topp fire.

Hadde sesongens siste kamp på Old Trafford endt med tap, ville Leicester derimot greid seg med uavgjort søndag. Det så en stund skummelt ut etter at Pogba unødvendig lagde straffespark på overtid i første omgang. Han tok opp begge armene for å beskytte ansiktet da Declan Rice fyrte løs etter et kort frispark, og etter VAR-gjennomgang ble det korrekt dømt straffe for hands.

Michail Antonio sendte keeper og ballen til hvert sitt hjørne og scoret sitt åttende mål på seks kamper.

Tangerte klubbrekord

Greenwood berget hjemmelaget med sin utligning fem minutter ut i den andre omgangen. Rødtrøyene småspilte utenfor 16-meteren mot et velbefolket West Ham-forsvar. Etter en dobbel vegg med Anthony Martial knallet unggutten ballen inn i hjørnet.

Med sitt 17. mål for sesongen tangerte han klubbrekorden for flest mål av en tenåring. Den deler 18-åringen nå med George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney.

Solskjærs lag innledet kampen godt, og Martial tvang Lukasz Fabianski til en god redning allerede før det var spilt tre minutter. Litt senere ble Bruno Fernandes spilt gjennom av Marcus Rashford, men for en gangs skyld hadde han en dårlig berøring.

Tettet igjen

Med tidligere Manchester United-manager David Moyes på trenerbenken parkerte West Ham bussen i jakt på det ene poenget som sikrer Premier League-spill også neste sesong, og vertene skapte ikke mye mer før pause.

Michail Antonio tvang Victor Lindelöf til å nikke mot eget mål, men David de Gea berget. Den spanske keeperen beholdt plassen tross sine tabber i FA-cupsemifinalen sist helg.

Etter 1-1 var det West Ham som hadde den største sjansen, da Jarrod Bowens skudd fikk en ekkel dupp på foten til Brandon Williams, men de Gea vippet ballen over.

Med ett poeng har West Ham sikret fortsatt toppseriestatus. Manchester United har fortsatt en jobb igjen å gjøre, men laget er ubeseiret i Premier League siden 0-2-tapet mot Burnley 22. januar og kan gå til søndagens bortekamp med selvtillit.

