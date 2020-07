Zanardi utskrevet fra sykehus for videre behandling

ntbsport

Den italienske 53-åringen pådro seg livstruende hodeskader i en ulykke under et håndsykkelløp i Toscana 19. juni. Han ble operert flere ganger og ble holdt i kunstig koma helt til forrige uke.

Nå vurderte legene at han kunne flyttes fra sykehuset i Siena og overføres til et sted der han kan begynne neste steg i rehabiliteringen. Ifølge nyhetsbyrået Ansa dreier det seg om Villa Beretta i Costa Masnaga, en liten by om lag fire mil nord for Milano.

Valtere Giovannini, som er direktør ved sykehuset i Siena, sier at Zanardi er overført til et sted som kan gi ham nødvendig nevrologisk oppfølging.

– Jeg vil gi Zanardis familie en stor klem. Deres ekstraordinære styrke er en uvurderlig gave som blir avgjørende langs den nye veien han begynner på i dag, sa han.

Zanardi kjørte flere sesonger i Formel 1, men hadde størst suksess i indycarserien CART. Han ble sammenlagtvinner både i 1997 og 1998. I 2001 måtte begge beina hans amputeres ved kneet etter en fryktelig ulykke under et CART-løp i Tyskland.

Han gjorde comeback som racerfører i en spesialtilpasset bil og vant løp i flere klasser før han viet seg til en ny karriere som parautøver. Han har til sammen fire gull og to sølv i Paralympics som håndsykkelutøver, samt en rekke VM-gull.

Zanardi er blant Italias mest populære idrettsutøvere. Han skulle etter planen delta i Paralympics i Tokyo.

