Europaplassen i boks for Real Sociedad etter poengdeling i serieavslutningen

Før viruspausen lå Ødegaard og co. på 4.-plass, som gir mesterligaplass. En elendig form siden fotballen startet opp igjen i Spania gjorde at mesterligaspill etter hvert ikke var mulig, men før søndagens avsluttende runde kunne Sociedad sikre europaliga neste sesong.

Det så mørkt ut i 88 minutter, før den tidligere Manchester United-spilleren Adnan Januzaj scoret på frispark fra 20 meter. Det ene målet og poenget gjorde at Sociedad ble nummer seks, som gir europaligagruppespill.

Koke satt inn 1-0 etter halvtimen spilt etter en utsøkt assist fra Alvaro Morata. Spissen hælflikket ballen til Koke, som fra fem meter hamret ballen i mål.

Ødegaard ble tatt av etter 65 minutter uten å gjøre en stor figur. Dermed ble det fire ligamål og seks målgivende pasninger i drammenserens første La Liga-sesong.

Adnan Januzaj utlignet like før slutt med et frispark som gikk gjennom hele feltet og i mål. Den scoringen gjør at Sociedad blir å se i europaligaen fra og med neste sesong.

For første gang i klubbens 89 år lange historie har Granada kvalifisert seg for spill i Europa. De er kvalifisert til europaligakvalik etter å ha blitt nummer sju som nyopprykket i en sesong hvor Copa del Rey-finalen ikke spilles.

Derfor er det femteplassen og sjetteplassen som går direkte til europaligagruppespill, mens sjuendeplassen skal spille kvalifisering til europaligaen.

