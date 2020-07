Aalesunds første seier lar vente på seg – Stabæk vant komfortabelt

ntbsport

Aalesund hadde flere gode sjanser i det som var et fartsfylt møte mot Stabæk. Bæringene trakk imidlertid det lengste strået og vant til slutt 3-1. Seieren sender bæringene opp på 5.-plass med 15 poeng, mens Aalesund fortsatt er tabelljumbo med usle tre poeng.

– Det var en arbeidsseier på bortebane, sa Stabæk-trener Jan Jönsson til Eurosport etter kampen.

Svensken, som trente Aalesund i 2013 og 2014, var fornøyd med moralene laget viste.

– Jeg er mest fornøyd med arbeidsmoralen og at vi står opp for hverandre. Så får spillet bli bedre, men jeg er fornøyd. Vi har noen sentrale spillere ute, og det er fint å se at vi kan spille uten dem også.

Aalesund-kaptein Oddbjørn Lie var langt nede etter tapet.

– Det er tungt. Jeg synes vi er ok store deler av kampen. Vi klarer å spille Stabæk lave, og får også skapt en del sjanser på de. Så er det litt hakk i plata, vi slipper inn enkle mål og da blir det tungt å jage de siste 20-25 minuttene, sa Lie.

Stabæk tok ledelsen

Det var hjemmelaget som fikk kampens første sjanse. Hólmbert Fridjónsson banket til fra 18 meter og Marcus Sandberg holdt på å rote det harde skuddet i mål, men stolpen hindret ballen i å snike seg inn.

Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før Aalesund fikk sitt 27. mål i fleisen denne sesongen. Sju minutter ut i kampen snappet Hugo Vetlesen opp en ball i mellomrommet og satt fart mot mål, før han slapp ballen videre ut til Kosuke Kinoshita. Japaneren gjorde ingen feil alene med Gudmund Kongshavn og sendte bæringene i føringen med en iskald avslutning ned i lengste hjørne.

Tangotrøyene svarte rett før pause. Simen Bolkan Nordlis frispark gikk rett i muren før ballen spratt tilbake til 20-åringen som klemte til. Markkryperen snek seg inn klint inntil stolperoten.

Dermed sto det likt da lagene gikk til pause.

– Dette er alt for sløvt av oss. Vi gir bort dødballer som vi vet de er farlige på, sa en frustrert Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen i et intervju til Eurosport i pausen.

Botheim skaffet straffe

Sigurd Haugen kunne gitt AaFK ledelsen ti minutter ut i andre omgang, men 23-åringen klarte ikke presse ballen på mål. Istedenfor var det Oliver Edvardsen som fikk æren av å sette inn 2-1 til bæringene etter timen spilt.

Romain Gall snappet Niklas Castros fryktelige støttepasning. Plutselig var Aalesund i voldsom ubalanse, og Gall fant en fremadstormende Edvardsen med en presis pasning. Unggutten satt ballen mellom beina på Kongshavn.

Aalesund presset på for utligning. Nærmest var innbytter Daníel Leó Grétarssons heading i stolpen etter 77 minutter.

Tre minutter før full tid var Stabæks nyinnleide Erik Botheim på farten. Kraftspissen, som er på utlån fra Rosenborg, spilte vegg med Hugo Vetlesen, men ble hindret i å avslutte. Det fikk dommer Rohit Saggi til å peke på straffemerket.

Der gjorde kaptein Hanche-Olsen ingen feil, og fastsatte sluttresultat til 3-1.

Aalesund tar turen til Skien for å måle krefter mot Odd i neste runde, mens Stabæk møter Start i Kristiansand.

(©NTB)