Serie A-klubbene måtte utsette treningsstarten

Formalitetene som skulle på plass rundt lagidrettens felles smittevernprotokoll ble nemlig ikke ryddet av veien i tide. Den siste og oppdaterte utgaven av protokollen er ennå ikke godkjent av regjeringens medisinske eksperter. Søndag la klubbene i Serie A fram flere endringsforslag til protokollen.

Idrettsminister Vincenzo Spadafora opplyser samtidig at han har mottatt det oppdaterte dokumentet, og at det trolig vil bli behandlet mandag.

Individuelle treninger har vært tillatt i italiensk fotball siden 4. mai. Siden da har det vært diskusjoner rundt hvilke retningslinjer som skal gjøres gjeldende for felles treninger.

Søndag ble det enighet blant de 20 Serie A-klubbene om at spillere og trenere skal returnere til sine hjem etter trening, i stedet for å plasseres i en karantenepreget treningsleir de neste to ukene. Det vil redusere presset på klubblegene, som ville hatt det fulle medisinske ansvaret dersom man gikk for en løsning med en stengt treningsleir.

Dersom en spiller tester positivt for koronaviruset, vil vedkommende bli isolert. Resten av laget kan fortsette treningsaktiviteten, men under strengt oppsyn og i henhold til karanteneregler. I et tidligere utkast til smittevernprotokoll het det at samtlige spillere skulle isoleres ved eventuelle positive tester. Det skapte rabalder.

13. juni er utpekt som en mulig dato for restart av kampaktiviteten i Serie A.

