Positive virustester i Serie A-klubb

Meldingen om de positive testene er et nytt tilbakeslag for italiensk fotball i kampen for å få gjenopptatt kampaktiviteten.

Mandag skal klubbene etter planen i gang med organiserte fellestreninger for første fang siden fotballen ble satt på koronapause.

Parma opplyser at alle klubbens spillere og ledere er testet for viruset. To av spillerne avga først en positiv test, mens den andre var negativ. Den siste testen ble gjennomført 24 timer etter den første, fremgår det av en uttalelse.

Spillerne er tross den negative annentesten satt i isolasjon. Serie A-klubben opplyser at de vil bli «fulgt opp kontinuerlig».

13. juni er lansert som en mulig dato for restart av kampaktiviteten i Italia, men det råder uenighet om veien videre. Mange av Serie A-klubbene har konkludert med at den omfattende smittevernprotokollen som er utarbeidet av Italias Fotballforbund er umulig å følge.

