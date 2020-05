Nedrykkstruede Mainz slo tilbake i Köln

ntbsport

Mainz ligger plassert på nedre halvdel av tabellen, og det er ikke sikkert at de får fortsette i Tysklands beste rekke neste ssong.

Köln hadde vunnet åtte av de siste elleve kampene før Bundesliga ble satt på vent grunnet koronaviruset i midten av mars, og det var ikke overraskende at de tok ledelsen på et straffespark av Mark Uth da det var spilt kun seks minutter av 1. omgang. Åtte minutter ut i 2. omgang doblet Florian Kainz ledelsen. Taiwo Awoniyi reduserte til 1-2 åtte minutter senere, og et strålende mål av Pierre Kunde ordnet uavgjort 2-2.

Köln ligger plassert midt på tabellen i Bundesliga, og Mainz ligger fire poeng over kvalifiseringsplasserte Fortuna Düsseldorf.

