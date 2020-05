«Økonomiprosjekt» skal gi Kalla nytt løft i kampen mot Johaug

ntbsport

32-åringen har en uvanlig tung vinter bak seg. Det førte til spekulasjoner om at karrieren kunne være over. For en måned siden bekreftet imidlertid Sveriges beste kvinnelige langrennsløper gjennom tidene at hun fortsetter.

I et intervju med Expressen forteller Kalla nå om grepene hun har tatt for å gi seg selv en sjanse til å utfordre Therese Johaug og resten av langrennstoppene i kampen om VM-medaljer i Oberstdorf kommende vinter.

Stikkordet er det Kalla har døpt prosjekt «CK åkekonomi». Det handler om å finne nye veier for at 32-åringen skal gå mer økonomisk på ski kommende sesong.

– Det handler om at jeg vil kunne gå billigere i en bestemt fart. Og da må egentlig alle delmomentene ses over, sier Kalla til Expressen.

Utvidet teamet

Ved siden av sine personlige trenere Magnus Ingesson og Stefan Thomson har hun utvidet teamet rundt seg med to personer. Anna Lindman er fysioterapeut, mens Lars Ljung er spesialist på video og analyse.

– Vi har allerede startet opp prosjektet «CK åkekonomi». Vi hadde et første telefonmøte i forrige måned – jeg, Magnus, Stefan, Lars og Anna. Alle skal være delaktige og oppdaterte på hva som trenger å gjøres for å gi meg maksimale muligheter, sier Kalla til avisen.

Grepet med å se nærmere på om hun går økonomisk nok, forklarer 32-åringen slik:

– Jeg vil på best mulig måte utnytte den kapasiteten jeg har bygget opp. Sist sesong opplevde jeg at jeg måtte gasse og bremse hele tiden. Nå føles det som om jeg har funnet en større grad av ro. På én måte har koronaviruset gjort at treningen virkelig er det som styrer agendaen.

Ikke nær karriereslutt

Det har gitt en ny giv.

– Jeg er 32 år gammel, men kjenner fortsatt at jeg oppdager nye ting ved meg selv, sier Kalla.

I intervjuet med Expressen røper hun samtidig at det ikke var spesielt mye alvor rundt tankene om karriereslutt i vår.

– Skal jeg være ærlig, var jeg aldri veldig nær å slutte, sier Kalla.

Den svenske langrennsstjernen har tatt sju OL-medaljer og 13 VM-medaljer i sin innholdsrike karriere.

(©NTB)