Jarstein stengte målet i comebacket etter koronapausen

Hertha Berlin vant kampen 3-0, og den norske keeperprofilen markerte seg både med positive og negative involveringer i kampen som var den første etter koronapausen.

Det gikk riktignok nesten en time før Hertha tok ledelsen. Sist på ballen var Hoffenheims Kevin Akpoguma. Forsvarsspilleren var uheldig og styrte ballen i eget nett etter et skudd fra Herthas slovakiske høyreback Peter Pekarík.

Fire minutter i forkant av ledermålet var Jarstein i fokus da hjemmelaget fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen. Nordmannen ble presset med ballen i beina og endte opp med å slå et svakt utspill rett i beina på Sebastian Rudy. Den påfølgende avslutningen var heldigvis for Jarstein svak.

Kunstmål

Hertha doblet ledelsen kun to minutter etter ledermålet. Rutinerte Vedad Ibisevic stanget inn 0-2 mot sin gamle klubb etter timen spilt. Scoringen kom etter at gjestene kombinerte strålende ute på venstrekanten. Innlegget som fulgte ekspederte Ibisevic i mål.

3-0 kom etter en strålende soloprestasjon fra Matheus Cunha. Brasilianeren lurte en Hoffenheim-forsvarer, fikk trukket seg litt inn i banen og hamret ballen i mål fra åtte meter.

To minutter deretter var det Jarsteins tur til å vise seg fram. En Hoffenheim-dødball endte med avslutning fra syv meter, men Jarstein gjorde seg stor og reddet strålende.

Dermed kunne den norske keeperprofilen glede seg over at han holdt nullen i første kamp etter koronapausen. Samtidig takket han Hertha-trener Labbadia for tilliten på beste måte.

Keeper-diskusjon

Per Ciljan Skjelbred startet også for Hertha i 3-0-seieren over Hoffenheim. Han ble byttet ut tre minutter før full tid.

Med seieren klatret Hertha til 11.-plass på tabellen. Det gir et solid pusterom til lagene i bunnen.

