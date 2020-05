Steile fronter i Sverige: – Toppfotball er ikke en båtferie eller et hyttebesøk

ntbsport

På et møte med FHM fredag var beskjeden nedslående for fotballen, som håpet å komme i gang igjen med cupen 1. juni. Det er nå tilspisset stemning mellom partene, ifølge Aftonbladet.

– Jeg har vanskelig for å forstå at FHM ikke kan gi beskjed nå. De virker uinteressert i all profesjonell idrett i Sverige. Det forbauser meg at så mange andre land i Europa har kommet til andre konklusjoner, sier Lars-Christer Olsson i Sveriges svar på norsk Toppfotball.

Han får støtte fra Sveriges fotballforbund (SvFF).

– Man må forstå hos FHM at profesjonell fotball er yrkes- og næringsvirksomhet og ikke en sommeraktivitet som camping, båtferie eller besøk på hytta, sier SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand til Aftonbladet.

Svensk fotball har utarbeidet en smittevernprotokoll for trening og kamp som ligner på den som har ført til grønt lys i Norge og andre land, men FHM har ennå ikke akseptert den.

– Cupen kan ikke starte 1. juni om FHMs anbefalinger skal følges. De regner med å ha et svar i begynnelsen av juni, sier Sveriges idrettspresident Björn Eriksson.

Allsvenskan håper å kunne starte i midten av juni, men det er ikke sikkert det blir slik.

Sverige nærmer seg 4000 dødsfall relatert til koronaviruset.

