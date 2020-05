Målinger: Flertallet i Tyskland er mot Bundesliga-restarten

ntbsport

I ZDFs såkalte «Politbarometer» svarer hele 62 prosent av de spurte at de er mot Bundesliga-restarten, mens kun 27 prosent oppgir at de er positive til at fotballen ruller igjen i helgen.

I denne målingen har motstanden økt med 8 prosentpoeng på en uke, mens det er 5 prosentpoeng færre som er for enn for en uke siden.

Motstanden er litt mer forsiktig i ARDs måling «Deutschlandtrend», der 56 prosent er negative, mens 31 sier at de er for fotballkampene.

Deltakerne i ARD-målingen ble også spurt om de ønsker at myndighetene i Tyskland skal fortsette å lette på virusrestriksjonene. 40 prosent svarte «ja» på det spørsmålet.

Bundesliga i fotball kommer i gang igjen lørdag. Blant kampene er Ruhr-derbyet mellom Borussia Dortmund og Schalke.

(©NTB)