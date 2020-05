Mourinho til kollegene: – Vil dere ikke spille, så bli hjemme og se Bundesliga på TV

ntbsport

Mange managere skal på onsdagens videokonferanse med ligaen ha uttalt at 12. juni er for tidlig, at spillerne ikke rekker å komme i form og derfor vil risikere skader. Mourinho rykket torsdag ut for å presisere at han ikke

– Jeg synes ikke mine uttalelser under møtet er rettferdig reflektert i medienes omtale. Jeg har ikke bedt om utsettelse, sier portugiseren i en uttalelse.

– Jeg vil at vi skal trene, og jeg ønsker desperat at Premier League starter opp så snart det er trygt. Særlig nå når vi ser andre ligaer gjøre seg klare til å spille igjen.

Klare ord

Enda klarere sa han det under tirsdagens møte, skal vi tro Daily Mirror, som hevder å kjenne Mourinhos budskap da managerne etter tur fikk uttrykke sitt syn.

– Vil dere ikke spille, så bli hjemme og se Bundesliga på TV, skal han ha sagt.

Pep Guardiola (Manchester City), Frank Lampard (Chelsea), Nigel Pearson (Watford) og Graham Potter (Brighton) skal ha vært svært skeptiske til forhastet oppstart.

Jürgen Klopp (Liverpool) og Carlo Ancelotti (Everton) skal ha uttrykt ønske om å komme i gang, men bare når det er helt trygt å gjøre det.

Ivrer etter trening

Crystal Palace-manager Roy Hodgson, som er 72 år gammel og tilhører risikogruppen, sa at det etter hans mening er tryggere å være på treningsbanen enn å gå i matbutikken.

Mourinho ivrer også etter å trappe opp treningsaktiviteten.

– Jeg er stolt av måten spillerne mine har holdt den fysiske formen ved like. De har vært veldig profesjonelle i arbeidet som er gjort hjemmefra, men nå får vi bruke treningsanlegget vårt igjen, og vi venter på klarsignal til å starte gruppetrening, noe jeg håper vi får.

