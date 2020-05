Idrettsministeren åpnet døra for Premier League-spill i juni

ntbsport

Han kom med ønske om at kamper skal gjøres tilgjengelig på TV-kanaler som kan ses av alle og at ligaen skal la inntekter dryppe nedover i fotballpyramiden, men fotballen ser ut til å ha overbevist om at smitteverntiltakene er gode nok.

– Myndighetene åpner døra for at elitefotball kan spilles i juni under trygge forhold. I den forbindelse bør man utvide folks adgang til å se direkteoverføringene og sørge for at inntektene som genereres støtter hele fotballfamilien, heter det i en uttalelse fra Dowden etter møtet.

Ministeren betegnet møtet som «positivt» og sa at det var et steg mot gjenopptakelse av elitefotballen.

En betingelse for at elitefotball kan spilles er at det skjer for tomme tribuner og at den strenge smittevernprotokollen overholdes.

Lovet støtte

Dowden gjorde det klart at fotballens besluttende organer må finalisere sine planer før et endelig klarsignal fra myndighetene kan gis, men sa at det er vilje til å få det til for tilhengernes, fotballens og hele samfunnets skyld.

– Vi var alle enige om at vi bare går videre med planene dersom det er trygt. Helsen til spillere, trenere og andre involverte kommer først, sa ministeren og lovet veiledning og støtte fra myndighetenes helseeksperter på veien videre.

Premier League-klubbene planlegger en ny videokonferanse mandag der beslutninger kan fattes.

Møtes mandag

Ligaen har denne uken hatt telefonmøter med spillere og managere om smitteverntiltakene. Det har kommet innvendinger mot planene om start 12. juni, og ifølge britiske medier er 19. juni trolig en mer realistisk dato for de første kampene.

Flere av spillerne har også sagt at de er engstelige for å gjenoppta full treningsaktivitet. Planen er at trening skal trappes opp i flere faser. Fra kommende mandag er det åpnet for trening i små grupper med distanse.

En av hindringene mot fullføring av sesongen ble for øvrig ryddet av veien da ligaen denne uken besluttet at klubbene får forhandle med spillere på utløpende kontrakt om kortvarige forlengelser som gjelder til sesongen er avsluttet. De har frist til 23. juni med å avtale slike forlengelser.

