Endringer i formel 1-sirkuset – Ricciardo bekreftet klar for McLaren

McLaren-laget bekrefter at australieren Daniel Ricciardo kjører for dem fra neste år. Nyheten kommer to dager etter sjokkmeldingen om at Ferrari og Sebastian Vettel avslutter sitt samarbeid etter årets sesong.

McLaren gjør det samtidig klart at Carlos Sainz forlater laget etter 2020-sesongen. Ricciardo og 20-åringen Lando Norris blir førerne laget skal satse på.

– Å hente inn Daniel er nytt steg framover i vår langsiktige plan, og det vil gi en spennende, ny dimensjon til laget, uttaler McLaren-direktør Zak Brown.

Trio roterer?

Skal man tro internasjonale medier som dekker formel 1-sporten tett, kan det ligge an til et bytte der Vettel erstatter Ricciardo i Renault neste år, mens Sainz fyller tomrommet etter Vettel i Ferrari ettersom det britiske laget henter inn Ricciardo.

Vettel hadde blitt verdensmester fire ganger for RedBull da han skrev under for Ferrari fra 2015-sesongen. Men tyskeren har ikke klart å gi det italienske storlaget VM-tittelen det så sårt har ønsket seg.

32-åringen får riktig nok kanskje en siste sjanse til det i år. Det er ikke helt bestemt når sesongen kan starte opp etter koronakrisen, men formel 1-ledelsen har et uttalt mål om å komme i gang i juli.

