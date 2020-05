Dortmund uten Witsel og Can i Ruhr-derbyet

ntbsport

Med seg hadde han klubbdirektør Michael Zorc. Det var derimot ingen vanlig pressekonferanse. Den ble holdt uten journalister på plass, og de to svarte på innsendte spørsmål fra pressen.

Det kom naturligvis spørsmål rundt den skadde duoen Axel Witsel og Emre Can.

– De blir ikke med. Vi håper de snart som mulig er tilbake, men de blir ikke klare til helgen, sa Favre.

Trenerne og øvrig støtteapparat på benkene er pålagt å ha ansiktsmasker under kampene, som går for tomme tribuner og under strenge sikkerhetstiltak for å hindre smittespredning.

Vil savne fansen

– Det blir en utfordring for alle med ansiktsmaske på trenerbenken. Det er vi pålagt, så det blir ikke noe problem, men det er klart at det hadde vært bedre uten, sa Favre.

Favre kunne opplyse at Erling Braut Haaland og lagkameratene har vært samlet siden 26. april, og at de stort sett har trent i mindre grupper. Han sa at alle har taklet utfordringene som koronakrisen har skapt.

– Det spesielle er å spille uten tilskuere og å spille som et lag igjen. Det har vært to måneder uten spill, og vanligvis spiller vi med 80.000 tilskuere til stede. Det vil bli en utfordring, mente Dortmund-treneren.

Tett program

Haalands lag ligger på annenplass i 1. Bundesliga, fire poeng bak serieleder Bayern München. Serien ble tvunget til koronapause 12. mars, og det gjenstår ni serierunder.

Det spilles fulle runder de neste to helgene, og deretter en midtukerunde og en ny helgerunde før kalenderen skifter til juni.

Bayern München gjenåpner sesongen borte mot Julian Ryersons lag Union Berlin. Håvard Nordtveits Hoffenheim skal spille hjemme mot Hertha Berlin, der Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spiller.

