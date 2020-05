Rangers-krav om gransking av ligaledelsen avvist

ntbsport

Rangers fikk med støtte fra Hearts og Stranraer innkalt til en ekstraordinær generalforsamling der det skulle stemmes over det som i praksis var et mistillitsforslag mot SPFL-ledelsen, men bare 13 av 42 klubber stemte for resolusjonen med krav om gransking.

Det krevdes støtte fra 32 klubber for å oppnå kvalifisert flertall. I stedet stemte 27 mot, mens to stemte blankt. Bare fire eliteserieklubber stemte for.

– I dagens situasjon har vi ikke råd til indre strid, sa SPFL-formann Murdoch MacLennan etter møtet.

Manipulert?

Rangers-ledelsen mente at SPFL manipulerte avstemningen i april da det ble vedtatt ikke å fullføre sesongen i de tre divisjonene under eliteserien. Samtidig fikk SPFL-styret fullmakt til å avblåse videre spill i eliteserien i fall man kommer til at de 49 gjenstående kampene ikke lar seg gjennomføre.

Dundee leverte en nei-stemme som på mystisk vis ble borte. Noen dager senere stemte klubben i stedet ja. Hadde Dundees nei-stemme blitt talt, ville resolusjonen ha falt.

Det er splid mellom klubbene og utbredt misnøye med SPFL-direktør Neil Doncaster. Samtaler om omstrukturering av ligaen før neste sesong brøt nylig sammen uten enighet.

– Må stå sammen

Rangers, som ved avbrutt sesong må se erkerivalen Celtic bli utropt til mester, fikk i sitt krav om gransking av ligaen offentlig støtte fra Hearts, som ved avbrutt sesong rykker ned, og enkelte andre klubber.

– Jeg har notert meg bekymringene uttrykt av klubbene som støttet dagens resolusjon, men nå må vi legge uenigheten til side og prøve å redde alle våre 42 klubber gjennom denne krisen. Om skotsk fotball skal overleve dette, må vi stå sammen, sa MacLennan.

– Vi må gjøre alt vi kan for å få fotballen i gang igjen innen slutten av juli. Jo før vi spiller fotball igjen, desto bedre.

(©NTB)