Regjeringen med grønt lys for eliteseriefotball fra 16. juni, full trening umiddelbart

ntbsport

Det sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

– Organisert trening i elitefotballen med kontakt kan begynne fra og med nå. Kamper kan starte 16. juni i tråd med forslaget NFF har fremmet og som helsemyndighetene har godkjent, sa Raja.

Norges Fotballforbunds elitedirektør Lise Klaveness sa til NTB så sent som i forrige uke at det er ønskelig med treninger fra 10. mai og kamper fra 15. juni, men elitelagene kan altså starte full trening allerede nå.

Under pressekonferansen fikk Raja spørsmål fra NTB om hvor stor tvilen var da man besluttet å la toppfotballen starte igjen.

– Det viktige er at vi klarer å opprettholde smittevernreglene. Toppfotballen selv, og NFF, har laget et ganske strengt regime som gjør at risikoen for smitte er redusert veldig. Spillerne vil i realiteten være i karantene og ikke treffe omverdenen, og så lenge det gjøres innenfor reglementet er det forsvarlig å åpne, svarte Raja.

Norges idrettsforbund (NIF) og NFF har i lengre tid presset på for å få i gang elitefotballen. Begrunnelsen har blant annet vært at aktivitet og inntekter fra elitefotballen er en forutsetning for at også breddeidretten skal ha levelige kår.

Også opposisjonen på Stortinget har gått i bresjen for å få fotballaktiviteten igangsatt. Trond Giske (Ap) er blant dem som har lagt press på kulturministeren i saken.

Protokollen

NIF og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder. Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Regjeringens beslutning om å åpne for treninger og kamper i toppfotballen forutsetter at denne følges.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen. I tillegg blir spillerne gjenstand for hyppige helsesjekker, og de må blant annet komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

– Det kommer til å være fortløpende dialog, og dersom det oppstår behov for å oppdatere protokollen vil det bli gjort i samråd med mitt departement og med hjelp fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sa Raja på spørsmål fra NTB.

Faseordning

Norges Fotballforbund har vært tydelig på at en eventuell tillatelse til å starte opp trenings- og kampaktivitet også skal omfatte toppserien for kvinner. Raja gjorde det klart at regjeringens vedtak gjelder begge kjønn, så lenge protokollen følges.

Likevel tyder mye på at kvinnene må vente.

Så sent som onsdag fastslo elitedirektør Klaveness at det er langt mer krevende for klubbene i toppserien å innfase et strengt smittevernsregime à la det NFF-protokollen legger opp til. Hun varslet videre at det på kvinnesiden vil være aktuelt med en faseordning, som innebærer at toppserien starter noe senere enn eliteserien for menn. Det samme vil sannsynligvis gjelde for 1. divisjon menn.

Eliteseriesesongen skulle ha startet første uken i april, og kommende helg skulle 7. serierunde vært spilt. Til tross for at koronasituasjonen har ført til en betydelig utsettelse, er det NFFs mål å gjennomføre sesongen i de viktigste ligaene innen utgangen av 2020.

(©NTB)