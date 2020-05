Idrettspresidenten forberedt på intens helg for breddeveileder

ntbsport

Torsdag ble det klart at regjeringen myker opp smittegrepene rundt idretten som et ledd i gjenåpningen av samfunnet. Store deler av breddeidretten kan umiddelbart starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene åpnes.

For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør.

15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

– Nå blir det betydelig lettere for våre 11.000 idrettslag å komme tilbake til en mer normal drift. Lagene vil lettere få betalt for treningsavgifter, og de kan i begrenset skala starte opp inntektsbringende aktiviteter som dugnader og kiosksalg innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Samtidig varsler regjeringen at det 11. mai vil komme en veileder for den videre åpningen av breddeidretten. Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund skal sammen gjøre den jobben.

– Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier Kjøll.

Hun er glad for at elitefotballen fikk grønt lys for å starte med treninger igjen.

– Fotballforbundet har utarbeidet et solid smittevernfaglig opplegg som vil ha stor kompetansemessig overføringsverdi til den øvrige toppidretten i Norge. Fotballen favner bredt med sine 377.000 medlemmer, og engasjerer svært mange. Jeg gleder meg til å se ekte idrettsglede i barneidretten og på TV-skjermen i tiden som kommer, sier Kjøll.

(©NTB)