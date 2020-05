Danskene kan juble, København beholder sine EM-kamper

ntbsport

Bekreftelsen kom torsdag kveld i form av en pressemelding. Det skjedde rett etter at myndighetene hadde vendt tommelen opp for gjenstart av superligaen og annen idrett i Danmark, så det ble en dobbel gledesdag for danske idrettsinteresserte.

Utsettelsen av EM-sluttspillet med ett år skapte store utfordringer for danskene, som skal arrangere tre gruppekamper og en åttedelsfinale i København. For det EM-klare danske laget vil det ha stor betydning å få spille alle sine tre gruppekamper i egen storstue og foran egne tilhengere.

– Det ville være skrekkelig for de danske spillerne, dansk fotball og ikke minst den danske fansen dersom vi ikke får EM til Parken og København, sa Åge Hareide forrige uke til Viaplay Sport Live. Det var han som førte Danmark til EM, men der er etterfølgeren Kasper Hjulmand som skal lede laget i sluttspillet.

Som for de 11 andre arrangørbyene har det vært ulike problemer å løse for å få alt på plass til EM-fest ett år senere enn opprinnelig planlagt, men for København ble det ekstra vanskelig fordi byen også skal avvikle de første etappene i Tour de France sommeren 2021.

Kollisjon

Åpningsetappen går først fire dager etter den siste EM-kampen som er lagt til Parken, men det er en vanskelig øvelse å skulle avvikle to av verdens største idrettsbegivenheter nesten samtidig. København kommune har måttet overbevise både Tour-arrangøren ASO og Uefa om at det skal gå bra.

Danmarks fotballpresident Jesper Møller har flere ganger uttalt at det var fare for at København må si fra seg sine EM-kamper.

– Jeg er fortsatt bekymret. Akkurat nå vurderer jeg muligheten for at vi kommer i mål til 50-50, sa Møller en uke før den opprinnelige fristen gikk ut. Uefa innvilget en ukes forlenget frist, som løper ut fredag.

Gjennombrudd

Kvelden før falt brikkene på plass. Ekstra Bladet var først ute med å melde at det var oppnådd enighet, og gladnyheten ble bekreftet på en pressekonferanse i Københavns rådhus.

Det største problemet var at både Uefa og ASO i sin kontrakt med København kommune hadde lagt inn rett til omfattende eksponering i byen i betydelig tid før arrangementet, der byen skulle «males» i henholdsvis EMs og Tour de Frances farger.

Tour-arrangøren har en uoppsigelig avtale med København kommune, mens kommunen kunne droppe EM-arrangementet uten økonomiske konsekvenser. Derfor hadde forhandlingene med ASO avgjørende betydning for utfallet, og der skal det ha blitt oppnådd et gjennombrudd de siste dagene.

Dermed går det mot at hele neste års EM-arrangement finner sted på de planlagte arenaene.

