Idrettspresidenten ut mot e-sportsforbundets nye avtale

Kjøll lukker som følge av den nye avtalen døren for et samarbeid med det relativt nyetablerte forbundet.

– Norsk idrett har aldri stått overfor en mer alvorlig økonomisk situasjon enn i dag. På grunn av koronarestriksjonene står idrettslag landet rundt i fare for å måtte redusere lokale aktivitetstilbud, sågar legge ned hele sin virksomhet. Da er det ekstra trist at et nyetablert forbund, som selv uttaler at de ønsker å bli medlem i Norges idrettsforbund, og hvor det har vært en prosess og dialog om dette, velger å inngå et samarbeid med et utenlandsk spillselskap, sier idrettspresidenten i en pressemelding.

E-sporten har fått et solid fotfeste mange steder i idrettsmiljøet de siste årene. Norges Fotballforbund har satset stort, blant annet i form av å opprette et eget landslag.

Andre særforbund har også vært på banen.

Lukket dør

Nå avviser imidlertid Norges idrettsforbund at det blir aktuelt å ta opp e-sportsforbundet som en del av idrettsfamilien.

– NIF skal fortsatt ha en god og konstruktiv dialog med e-sportsmiljøene, og med idrettslagene og særforbund som tilbyr e-sport for sine medlemmer. Vi ønsker å bidra til at disse miljøene fortsatt kan finne sin plass i idrettens klubbhus og idrettshaller. Men denne dialogen kan i fortsettelsen ikke skje med Norges E-sportsforbund. Den døren har de dessverre selv valgt å lukke, sier idrettspresidenten.

Generalsekretær Jack Holand i e-sportsforbundet hevder overfor VG at den nye sponsoravtalen kommer som en følge av at idrettsforbundet selv lukket døren for forbundet.

– Vi vil gjerne ha et samarbeid med NIF, men de har lukket døren. Derfor måtte vi gjøre noe for å skaffe midler nok til å utvikle vår egen organisasjon og ansette folk, sier han til avisen.

Uenighet

Ifølge Holand har uenigheten bestått i hva slags dataspill den tradisjonelle idretten kan godta. Fotballspillet Fifa skal være greit, mens skytespill som Fortnite og Counter Strike har voldselementer som IOC ikke vil ha med.

Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i idrettsforbundet, sier til VG at Holands framstilling er unyansert. Prosessen med idrettsforbundet har ifølge Tøien handlet om helt andre saker enn hvilke type spill som skal inkluderes.

