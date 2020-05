Tysk fotballklubb plasserte hele laget i hjemmeisolasjon

ntbsport

Klubben, som holder til på andre nivå i tysk fotball, bekrefter selv situasjonen.

«Klubben er i tett kontakt med helsemyndighetene og har informert dem om saken», heter det i en uttalelse.

Beskjeden om smittetilfellet og det omfattende karantenetiltaket kommer dagen før statsminister Angela Merkel skal møte delstatsministerne for å diskutere en mulig oppstart av fotballen i nær framtid.

Spillerne i Erzebirge Aue er underlagt hjemmeisolasjon fram til torsdag. Da skal de alle gjennomgå en ny runde med virustester.

Ti positive

Klubben offentliggjorde tirsdagens smittenyhet til tross for at ledelsen i den tyske ligaen (DFL) for få dager siden var klar på at den slags saker skulle håndteres fra sentralt hold.

– Tydelige avgjørelser og åpenhet er enormt viktig i en krise som dette, sa klubbpresident Helge Leonhardt på Twitter.

DFL opplyste mandag at den siste tidens omfattende virustesting av spillere og ledere i de to øverste divisjonene i tysk fotball ga ti positive tester. Mer enn 1700 prøver er tatt.

Spillere må avgi to negative tester på rad for å få tillatelse til å trene sammen eller spille kamper. Ligaledelsen håper at kampaktiviteten kan gjenopptas senere denne måneden, kanskje så tidlig som 15. mai.

I forrige uke meldte samtidig en annen tysk klubb, Köln, om at to spillere og en fysioterapeut hadde testet positivt på koronaviruset.

Kalou-kritikk

DFL har i samråd med klubbene utviklet et skreddersydd og omfattende konsept for smittevern som skal tas i bruk når ballen begynner å rulle igjen. Det synes samtidig å være flere skjær i sjøen.

Mandag måtte Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou tåle krass kritikk etter at han la ut en video der det fremgikk at han og flere lagkamerater brøt flere smittvernregler.

Tysk fotball har stått stille siden i begynnelsen av mars.

