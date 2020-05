Idretten ber om 350 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett – 50 millioner til OL-utøvere

ntbsport

Idrettspresident Berit Kjøll sier til NTB at Norges idrettsforbund (NIF) jobber opp mot fire ulike kompensasjonsordninger for idretten som følge av koronapandemien.

Den som omhandler OL-utøverne er den fjerde og nyeste av dem. Den er spilt inn foran framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Idretten ønsker at det bevilges 50 millioner i kompensasjon til toppidrettsutøverne som måtte sette alt sitt på vent i ett år etter at Tokyo-OL ble utsatt til 2021.

– Danmark har allerede gitt kompensasjon til sine OL-utøvere. Vi håper på det samme, sa Kjøll til NTB etter at hun og flere andre idrettstopper hadde hatt et møte med kulturminister Abid Raja tirsdag.

Akutt likviditetskrise

Det tredje kompensasjonsalternativet gjelder også et innspill til revidert nasjonalbudsjett og har vært kjent tidligere.

– Der ber vi om 300 friske millioner, for arrangementsordningen vil ikke være dekkende nok for alle våre lag og klubber. Der har vi foreslått at de kan bruke momskompensasjonsordningen som en metodikk, men det viktigste er pengene, ikke måten de kommer på, sier Kjøll.

De to andre alternativene gjelder enda mer penger, selv om ingen av dem er kommet idretten til gode ennå.

– Det ene går mot ordningen for arrangementer i mai og april som var for smal. Kulturministeren har sagt at han vil jobbe for å utvide den, og det driver han og jobber med nå etter tydelige innspill fra oss. De innspillene ga vi egentlig allerede i første runde. Jeg opplever nå at disse innspillene i stor grad blir hensyntatt slik at når pakken blir presentert, kan alle klubber og lag søke kompensasjon. Det er en akutt likviditetskrise der ute i våre 11.000 idrettslag, hevder Kjøll.

Ser til næringslivet

Ordning nummer to hører inn under kompensasjonsordningen for næringslivet.

– Stortinget har bedt regjeringen om å utvide den ordningen slik at den også omfatter organisasjoner av vår type. Toppfotballen og eliteseriehockey kan for eksempel komme inn under denne ordningen, sier idrettspresidenten.

Kjøll sier at idrettsforbundet fortsetter å jobbe inn mot alle politiske partier.

– Vi har møter for å informere om hvor mye vi blør. Vi har poengtert at vi har kommet med forsiktige estimater for hva vi trenger. Vi har mye større tap enn det vi har søkt om gjennom krisepakkene, men vi mener at vi skal klare oss med dette. Hvis vi får uttelling for det vi har vi bedt om, skal vi komme oss igjennom denne krisen på et lavblussnivå, sier idrettspresidenten.

