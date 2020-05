Danskene opphevet gullvedtak for «norske» Esbjerg

ntbsport

Da idretten i Danmark stoppet opp som følge av koronaepidemien, var dansk håndball rask med å avslutte sesongen med gjeldende tabeller som endelige. 7. april kom avgjørelsen om at Esbjerg og Aalborg ble kåret til seriemestere i henholdsvis kvinne- og herrehåndball, mens det ble besluttet at Nordsjælland (menn) og Aalborg (kvinner) måtte forberede seg på 1.-divisjonsspill neste sesong.

De to sistnevnte og 1.-divisjonsklubben Odder anket avgjørelsen fra Danmarks Håndballforbund (DHF) inn til håndballens appellinstans, og tirsdag fikk de medhold. Det viser seg nemlig at utvalget for profesjonell håndball ikke hadde myndighet til å treffe en slik beslutning.

– Avgjørelsen er derfor ugyldig og oppheves herved, skriver appellinstansen i sin kjennelse.

Dermed strykes vedtaket som utpekte både seriemestere, europacupplasser, nedrykk og opprykk. Appellinstansen har ikke tatt stilling til realitetene i vedtaket.

Endrer loven

Danmarks håndballpresident Per Bertelsen er overrasket over appellinstansens avgjørelse.

– Vi rådførte oss med våre advokater før vi traff beslutningen, og vi fikk en klar blåstempling. Nå skal vi iallfall endre lovverket slik at det til neste gang er helt klart at en slik beslutning skal treffes av proffutvalget alene, sier han.

– Nå må vi innkalle et ekstraordinært styremøte for å fatte beslutningen. Jeg håper det kan gjøres denne uken, og ettersom styret tidligere har gitt utvalget for profesjonell håndball de fullmakter jeg mener at vi har, tenker jeg også at styret vil følge vår innstilling, fortsetter Bertelsen.

Må vente

Både Aalborg og Nordsjælland mener at sesongen må annulleres og at man starter om igjen med de samme klubbene når det igjen gis klarsignal til å spille håndball.

Hos Esbjerg må Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord, Vilde Ingstad, Sanna Solberg-Isaksen og Rikke Marie Granlund vente og se om de til slutt får gullmedaljer rundt halsen.

Det samme gjelder for Aalborg-spillerne Kristian Sæverås, Sebastian Barthold og Mishels Liaba.

Etter styrets vedtak er det protestfrist på to uker før vedtaket er endelig, og Bertelsen mener at alt vil være avklart innen tre uker.

