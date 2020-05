Sagosen klar for ny semifinale med Kiel, cupsluttspillet utsatt til februar

ntbsport

Kiel skulle spilt semifinale mot Lemgo Lippe 4. april, men finalehelgen i Hamburg ble først utsatt til slutten av juni. Nå er den utsatt igjen. Semifinalene spilles 27. februar og finalen dagen etter. Det betyr at mesteren vil bli kåret nesten 11 måneder etter at turneringen skulle vært avsluttet.

Sagosen ble fransk seriemester med Paris Saint-Germain da den franske håndballsesongen ble avbrutt. Harald Reinkind ble mester med Kiel da det samme skjedde i Tyskland.

Det har lenge vært klart at Sagosen forlater PSG til fordel for Kiel i sommer, og nylig besluttet Det europeiske håndballforbundet (EHF) at begge klubbene er klare for finalehelg i mesterligaen i Köln 28. og 29. desember.

EHF avlyste de innledende cuprundene og bestemte at de fire beste lagene fra gruppespillet er semifinaleklare. Trekningen er ennå ikke foretatt, men Sagosen kan komme til å møte klubben han i øyeblikket er under kontrakt med.

I den andre semifinalen i den tyske cupen spiller Melsungen mot Hannover-Burgdorf.

