Mamma overtar som manager for fotballsøstrene Hegerberg

Marstrander har de to siste årene fungert som de to fotballspillernes manager. Men både Marstrander og Gerd Stolsmo bekrefter overfor avisen at arbeidsforholdet er over.

Manageren hadde også blant andre artisten Astrid S i stallen, men fra 1. april fikk Marstrander ny jobb som utviklingsansvarlig i plateselskapet Warner.

Gerd Stolsmo står nå oppført som mediekontakt på Team Hegerbergs hjemmeside

– Har ikke jeg vært det bestandig, sier hun i et telefonintervju med Aftenposten.

Ada Hegerberg ble kåret til årets spiller i verden i 2018, spiller i Lyon, men har gått skadd siden januar. Søsteren Andrine spiller i Roma. På grunn av koronakrisen har det ikke vært noe spill verken i Frankrike eller Italia.

